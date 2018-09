«BookMob», in piazza Dante torna lo scambio di libri

Giovedì 20 Settembre 2018, 12:18

Aspettando la Fiera del Libro di Napoli - Ricomincio dai Libri, torna l'appuntamento storico dell'associazione Librincircolo! "BookMob - Scambiamoci un libro" è un evento ideato e organizzato da Librincircolo - BookMob, associazione culturale napoletana perL'obiettivo? La condivisione gratuita di libri in un evento flash di soli 2 minuti. Ogni libro sarà incartato come un regalo. E, come ogni edizione del BookMob, l'organizzazione assegna un tema a cui deve ispirarsi la confezione. Ora tocca a “Il Caffè”. Lo scopo del BookMob è quello di tirare fuori i libri dagli scaffali e consegnarli a nuovi lettori, ma con il gioco della casualità. I partecipanti, infatti, dovranno incartare il libro che desiderano regalare e giungere al luogo dell'appuntamento all'ora stabilita. Qui si creerà un cerchio e inizierà il passaggio di libri. Partner del BookMob di Librincircolo:Talento LetterarioNa.CLIPS - Cultura e Lingua Italiana Per StranieriHomo ScrivensLibreria Ubik NapoliCentro Studi L. GiordanoLibreria Mondadori Pompei