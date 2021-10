Librincircolo a Napoli, in piazza Dante torna il BookMob

È tornato ieri il "BookMob - Scambiamoci un libro" a piazza Dante, evento ideato e organizzato da Librincircolo - BookMob, associazione culturale napoletana.

L'obiettivo è la condivisione gratuita di libri. Ogni libro è stato incartato come un regalo. E, come ogni edizione del BookMob, l'organizzazione assegna un tema a cui deve ispirarsi la confezione.

«Il tema quest'anno è il ritorno, perchè siamo tornati, timidi devo dire quest'anno, però siamo tornati. E siamo ottimisti che il BookMob torni ad essere quello che è sempre stato, un grande evento di condivisione culturale» - racconta Rita Raimondo, membro di Librincircolo e ideatrice dell'iniziativa.

Tutto quel che c'è nel suo nome, Librincircolo lo mette in pratica con un evento flash di soli due minuti. Il BookMob mette in circolo i libri, e con essi la cultura,

Se un libro non ti è piaciuto, lo si relaga. Se un libro ti è piaciuto, lo si regala.

Un regalo, insomma, che le persone presenti hanno scartato con particolare entusiasmo.

«Lo scopo del BookMob è quello di tirare fuori i libri dagli scaffali e consegnarli a nuovi lettori, ma con il gioco della casualità». - continua Rita Raimondo. «Crediamo nella condivisione, crediamo nel valore di un dono».