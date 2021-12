Un sole fuori stagione nell’ultimo dell’anno con Capri Hollywood nel salotto del Mondo. L’anfitrione del festival internazionale del grande cinema Pascal Vicedomini in compagnia della Madrina della ventiseiesima edizione Madalina Ghenea di ritorno dal film “House of Gucci” con la regia di Ridley Scott ha dato il via alle proiezioni nella sale cinematografiche Paradiso di Anacapri e Internazionale di Capri in programma per oggi.

APPROFONDIMENTI CULTURA-SPETTACOLI ​Un sole fuori stagione bacia l’isola di Capri Hollywood

La Ghenea manifestato tutta la sua felicità per stare sull’isola azzurra e per la sua presenza ma Capri Hollywood a cui deve ilo suo ingresso nel mondo del cinema.

E Capri come un simbolico Red Carpet all’aperto ha visto passeggiare per le strade del centro Ed Westick, Bille August che insieme a tanti attori, registi, sceneggiatori, e a tutto lo staff di organizzatori di Capri Hollywood sono riusciti anche quest’anno a fare degli ultimi giorni dell’anno un esclusivo appuntamento con l’universo del grande cinema con ciliegina sulla torta il gran Gala al teatro San Carlo di Napoli , Location della consegna dei premi per le varie categorie dell’edizione 2021 di Capri Hollywood.