Capri: tra mostre d'arte e aperitivi musicali al sunset è finalmente estate

Tra mostre d'arte, aperitivi musicali al calar del sole e live band show, sorseggiando un cocktail, riparte l'estate caprese. Tanti gli appuntamenti al calar del sole a partire da questa sera per tutto il weekend sull'isola azzurra. Si parte alla grande con una mostra d'arte sulla terrazza, al primo piano di Palazzo Vanalesti, sulle scale della Piazzetta, accanto alla Fondazione Cerio.Da questa sera saranno in mostra le tele del maestro astrattista napoletano, in una personale a cura di Mimma Sardella. Titolo del vernissage è “l'Infinito Variabile” dove Grossi interpreta nelle sue grandi tele 100x150 le nuance cromatiche infinite che si ricreano nella sospensione tra cielo e mare.Il filosofo Aldo Masullo, recentemente scomparso, così scriveva in merito all'opera di Grossi: «Dipingere il nulla, immaginare i colori, è un poetico invito alla poesia. I colori del nulla dipinti da Luigi Grossi, non altro sono che i colori dell'anima, sensi di vita, delicata e forte poesia. Vi canta la castità della luce».Il venerdì caprese continua con l'aperitivo musicale alloin via Castello, nella zona di Santa Teresa ai limiti della Piazzetta, con le note alla chitarra e voce di Rosaria De Gregorio seguite dalla performance live della band caprese Utopia. L'aperitivo al sunset continua anche sulla via principale dello shopping di Capri, al barin via Camerelle, dove sorseggiando un drink si potrà ascoltare le note al sax di, sassofonista dell'Anema e Core band.