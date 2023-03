Napoli, a Città della Scienza arriva il secondo meeting del progetto internazionale GOSTEAM

Giovedì 2 e venerdì 3 marzo presso gli spazi della Fondazione Idis – Città della Scienza si svolgerà il secondo meeting del progetto GOSTEAM (Cross-cutting Geospatial and environmental STEAM instruments for the new generation), misura KA2 (Strategic Partnership in the field of school education) del programma Erasmus+.



Il progetto ha durata triennale (settembre 2020 – agosto 2023) e vede fra i propri partner l’Università di Lund in Svezia, capofila del progetto, e l’Università Tecnica Nazionale di Atene, tre scuole superiori, rispettivamente in Austria, Svezia e Grecia, oltre che la Fondazione Idis – Città della Scienza di Napoli.

GOSTEAM mira a supportare gli insegnanti delle scuole superiori e gli educatori, in generale, nel coltivare nei propri discenti lo sviluppo del pensiero spaziale, cioè di quell’insieme di abilità utili a definire e interpretare lo spazio e l’ambiente fisico, e che andrebbero coltivate trasversalmente nelle discipline STEAM, nelle scienze sociali e nelle discipline umanistiche.

Nell’ambito del progetto sono state elaborate le sceneggiature per lo svolgimento di attività ed esperienze educative mirate al potenziamento del pensiero spaziale, che saranno sperimentate con classi di scuole del secondo ciclo e messe poi a disposizione di insegnanti ed educatori sul sito web del progetto stesso.