Il Ct Mancini: «Che entusiasmo a Napoli, Italia arriva nel momento giusto»

«Bisogna sempre essere positivi, mancano ancora circa 20 giorni e la speranza è di recuperare tutti i ragazzi così da poter scegliere. Non sarebbe bello per noi non poter contare su giocatori che per noi sono importanti e sono fuori da un po' di tempo». Lo ha detto il ct azzurro Roberto Mancini a margine della presentazione di Telepass che diventa Top Partner delle Nazionali Italiane nella sede della Figc.

La nazionale giocherà con l'Inghilterra il match di qualificazione a Euro 2024. «Arriviamo a Napoli nel momento giusto, c'è tanto entusiasmo e quando c'è entusiasmo Napoli credo sia perfetta per questa partita», ha aggiunto Mancini che sui bambini vestiti da Osimhen, ha sottolineato: «io penso che un bambino non sbaglia mai, non ha retro-pensieri, quello è il suo idolo, come si doveva vestire a Carnevale? Credo sia stata una cosa meravigliosa. Non ho visto niente di strano».