Cosa fare nel weekend dal 13 al 15 gennaio 2023 a Napoli: ecco tutti gli appuntamenti in programma

Ecco tutti gli eventi teatrali e le visite guidate a Napoli nel weekend dal 13 al 15 gennaio 2023.

Il teatro

Teatro Troisi

«I Ditelo Voi» con lo spettacolo «Bang Bank. L'occasione fa l'uomo morto». In scena dal 14 al 15.

Teatro Sancarluccio

In scena «Dialoghi col vulcano» di Ersilia Saffiotti. dal 12 al 22 gennaio al Sancarluccio la raccolta di racconti diventa uno spettacolo interpretato da Gigliola De Feo, con Francesco Paolantoni che dà la voce al Vesuvio, la partecipazione delle Ebbanesis che ricamano un omaggio musicale, di Maria Teresa Iannone e Riccardo Citro che firma anche la regia.

Teatro Instabile

In prima assoluta «Il disagio mentale» di Cloris Brosca. Sabato 14 alle 20.30 e domenica 15 gennaio alle 18 in prima assoluta. La produzione è dell’Associazione culturale Ottavomiglio Laboratorio.

Sala Assoli

«Ritornanti» di Enzo Moscato è apparso al Festival di Santarcangelo in una veste plurale, con il poeta-drammaturgo affiancato da Cristina Donadio, nelle vesti di Little Peach, una stripteuse son malgré, e da un bambino di pochi anni, Giuseppe Affinito, cresciuto con lui, evocazione del Monaciello. Venti anni dopo i tre attori sono di nuovo insieme in scena: da mercoledì 11 a domenica 15 gennaio (feriali ore 20,30, festivo ore 18,00).

Teatro Elicantropo

«La nuova tonaca» di Dio di Jo Clifford. in scena da giovedì 5 gennaio 2023 alle ore 21.00, con repliche fino a domenica 15. Il monologo, testo drammaturgico inglese, si snoda su due punti fondamentali: Perché la storia e la società c’insegnano a essere, inequivocabilmente, uomini oppure donne? Chi ha mai stabilito così nette distinzioni tra i sessi e cosa di più appropriato si applica a ciascuno di essi?

Teatro Civico

«Il libraio straniero» Dal 14 al 22 gennaio (sabato ore 20, domenica ore 18) in scena la drammaturgia di Luigi Imperato, ispirata a «Il piccolo libraio di Archangelsk» di Georges Simenon, che racconta un amore fatto di bugie, tradimenti e mistero.

Musica

Trianon Viviani

Venerdì 13 gennaio, alle 21, sarà di scena Flo con «Brave ragazze». Con questo recital la cantautrice racconta la musica e la vita di donne straordinarie, che, «armate» di canzoni, hanno lasciato un segno indelebile nella cultura latina.

UnderNeaTh

Andrea Cassese presenta il suo terzo album «Paesi semplici». Sabato 14 gennaio alle 19,30 (Via dell'Ecce Homo 14).

Chiesa delle Crocelle

«Ciao Mimi» il concerto in onore di Mia Martini. Sabato 14 Gennaio, alle ore 20,30.

Eventi

Presentazione libro

«Il lavoro non ti ama», con la giornalista statunitense Sarah Jaffe la presentazione del libro a Scampia. Venerdì 13 gennaio alle 17 nella sala consiliare della municipalità di Scampia

La mostra

Instituto Cervantes: la mostra Impresión-Arte di Laura Lio. Dal 12 gennaio al 27 febbraio 2023, gli spazi della Galleria d’Arte Contemporanea Portacarrese della Fondazione Foqus (via Portacarrese a Montecalvario 69 - Napoli) accolgono questa mostra che riunisce un corpus di libri d’artista, libri cartoneros, riviste rare e manifesti uniti dal lavoro editoriale di artisti contemporanei che vivono in Spagna.