Estate a Corte, venerdì la proiezione del film Ariaferma di Leonardo Di Costanzo

Estate a Corte, l’appuntamento con il grande cinema italiano e internazionale organizzato da Foqus Fondazione Quartieri Spagnoli di Napoli, in collaborazione con Quore e il sostegno della Regione Campania, propone domani 26 agosto, alle 21, la proiezione del film Ariaferma di Leonardo Di Costanzo, con Toni Servillo e Silvio Orlando. Sarà presente il regista che dialogherà con il pubblico in un incontro moderato da Ignazio Senatore, fiduciario del Gruppo campano del Sindacato nazionale dei critici cinematografici.

La manifestazione, curata dal direttore artistico Pietro Pizzimento, in collaborazione con Fabio Gargano e Gaetano Di Vaio, si svolge nella Corte dell’Arte di Foqus (via Portacarrese a Montecalvario, 69), la Fondazione impegnata in un progetto di rigenerazione urbana per contrastare il fenomeno dell’emarginazione e favorire lo sviluppo socio-economico dei Quartieri Spagnoli e della città.