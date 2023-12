Forcella, il progetto «La città Natale» per abbattere le differenze e promuovere l'inclusività tra i cittadini

«La città Natale» è la nuova rassegna creata dall'associazione Summa srl. Un festival pensato per riunire non solo i cittadini napoletani ma anche tutte le diverse etnie che caratterizzano la città, andando a stimolare un atteggiamento positivo ed inclusivo verso il nuovo.

L'evento parte il 14 dicembre con lo spettacolo di danza «Lupi», di Emma Cianchi, presso lo spazio Comunale di Forcella. Attraverso passi di danza, giochi di luci e musiche primordiali, la coreografia cerca di stimolare nel pubblico la curiosità per il diverso e abbatere barriere costruite su stereotipi: «La libertà esiste al di là di quei recinti che ci costruiamo da soli».

Si prosegue il 17 Dicembre con lo spettacolo «Smorfia Rinascimentale», sempre presso lo Spazio Comunale di Forcella.

Uno show coinvolgente e divertente, dove il pubblico sarà coinvolto in cori e balli o ad annunciare i numeri di una tombola del tutto particolare. Al termine dello spettacolo, gli spettatori saranno invitati a partecipare ad un laboratorio di Danze Antiche. Nessuno escluso, ovviamente: per chi dovesse presentare difficoltà motorie, strumenti ritmici per seguire i passi di danza.

Si termina il 21 Dicembre presso il MUSEO DELLA PACE - MAMT. La serata inizierà con la lettura teatralizzata «Natale a righe» di Mattia Esposito: ex carcerato che racconterà l'esperienza del Natale per i detenuti. Attraverso le parole, Mattia, spingerà il pubblico a profonde riflessioni sull’importanza della famiglia e dell’ amicizia che, in momenti difficili, può essere vitale. La serata continua,poi, con lo spettacolo «Promenade a Sud, cantata per i giorni di Natale», un excursus attraverso le antiche e magiche melodie dei canti pastorali e popolari, ritmi coinvolgenti del nostro patrimonio musicale campano e di tutto il Sud Italia.

Ingresso libero su prenotazione per tutti gli spettacoli.