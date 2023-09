I giurati di Cannes premiano il cantiere napoletano Arcadia

E' un cantiere napoletano il vincitore del prestigioso Innovation Trophy nella categoria 80 – 98ft ai recenti World Yacht Trophies, assegnati in occasione del Cannes Yachting Festival. Sul podio è salito infatti il Cantiere Arcadia, con il suo nuovo A96 in anteprima mondiale proprio alla manifestazione francese.

Il premio, consegnato nel corso di una serata di gala a cui partecipano buona parte dei più importanti cantieri mondiali, è un riconoscimento altamente ambito nel settore della nautica dal momento che viene assegnato da una giuria di esperti nautici di alto profilo.

A colpire i giurati, si legge nella motivazione, sono stati «il concetto, le scelte stilistiche e tecnologiche sviluppate dal cantiere per ricercare ed offrire sensazioni di benessere fino all’ultimo dettaglio. Questo nuovo yacht capostipite di una nuova serie, pone l’accento sull’abitabilità con delle imponenti superfici vetrate apribili, così da offrire viste magnifiche, luce naturale ed il piacere della brezza marina.

Altri punti di forza sono rappresentati dalla vicinanza con il mare della piattaforma poppiera e le falchette apribili su ambo i lati».

«Questo premio - ha commentato l'amministratore unico di Arcadia Ugo Pellegrino - è motivo di orgoglio per me e la mia famiglia, ma soprattutto per le maestranze e le professionalità praticamente tutte della nostra bellissima terra e che ci accompagnano in quest’avventura iniziata ormai quindici anni fa. Un riconoscimento alla creatività, alla tenacia ed all’abilità partenopee!»