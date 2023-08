Maria Luisa Silvestri sbanca l'Olanda: Optimist d'oro individuale e a squadre

L’Italia vince il Campionato Europeo a Squadre 2023 nel campo di regata di Loosdrecht località olandese situata nel comune di Wijdemeren, nella provincia di Utrecht. La squadra italiana composta da Mattia Di Martino (SV Barcola Grignano), Jesper Karlsen (Fraglia Vela Riva), Maria Luisa Silvestri (Real Yacht Club Canottieri Savoia) e Gaia Zinali (CV Antignano) ha battuto, oggi, in finale per 2-0 la Polonia. 15 le squadre presenti in un campionato europeo che dal 2016 ad oggi ha vista l’Italia primeggiare per ben 5 volte. In gara 15 squadre: con l’Italia, Croazia, Danimarca , Francia, Germania, Gran Bretagna Norvegia, Polonia, Spagna,Grecia, Israele, Svezia, Svizzera, Olanda, Turchia.



Per Maria Luisa Silvestri, quindici anni, del RYCCS, allenata da Emilio Civita, a distanza di un mese, dopo il titolo europeo individuale vinto a Salonicco, nello scorso mese di luglio, un nuovo importante successo arricchisce il suo prezioso palmares.



Per Francesco Lo Schiavo Presidente V ZONA “Ancora un successo per la vela giovanile campana grazie a Maria Luisa che tra poche ore raggiungerà gli altri timonieri campani a Ravenna per i campionati italiani giovanili: questi risultati sono fondamentali per l’ensusiasmo dei ragazzi e importanti per valorizzare il lavoro di un’intera stagione sportiva.”