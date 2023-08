Vela, campionati giovanili a Ravenna: 60 velisti campani a caccia di medaglie

Via a Ravenna a due settimane intense di grande vela giovanile italiana. Si comincia con la storica Coppa Primavela, affiancata alla Coppa del Presidente. Da oggi a giovedì tre giorni di regate per quattro classi su altrettanti campi di regata. La Primavela, che comprende anche la Coppa Cadetti e la Coppa del Presidente.

La festa della Primavela è iniziata come da tradizione con la sfilata delle squadre delle 15 Zone (le Regioni FIV), iniziata con un ritrovo a Largo Giustiniano e partita da Piazza del Popolo, accompagnata da uno spettacolo di sbandieratori e dalla Banda musicale cittadina di Ravenna.

Dalla prima Zona (Liguria) alla quindicesima (Lombardia Piemone e Valle d’Aosta), con l’ultima Zona, quella ospitante, l’undicesima: Emilia Romagna: un lungo serpentone formato dai 500 giovanissimi partecipanti alla regata. Sono arrivati a Piazza San Francesco, dove sul palco allestito davanti all’entrata della chiesa omonima, del IX-X secolo, poco distante dalla tomba di Dante Alighieri, si sono succeduti i saluti delle istituzioni e gli interventi che hanno portato all’apertura ufficiale dell’evento.

Con Alessandra Sensini, quattro medaglie olimpiche, Direttore Tecnico della Vela Giovanile azzurra, è iniziato il momento clou della cerimonia: il giuramento dell’atleta (pronunciato da Bianca De Angelis, classe 2012, del CV Ravennate), quello del Tecnico (pronunciato da Giovanni Maioli (CVR) e quello dell’Ufficiale di Regata (pronunciato da Franco Pagliarani)

È iniziata così l’avventura annuale della Coppa Primavela e Coppa del Presidente, una delle Regate FIV più longeve del calendario velico. La grande festa dei velisti giovanissimi, alle loro prime esperienze agonistiche, è divenuta negli anni un classico con una partecipazione che era arrivata a superare i mille iscritti. Col tempo la FIV ha rimodulato l'evento, dividendo i vari campionati giovanili in diversi eventi, e lasciando la Primavela come simbolo degli atleti più giovani, dai 9 ai 12 anni. Collegate alla Primavela ci sono poi la Coppa Cadetti e la Coppa Presidente FIV, per veliste e velisti appena più grandi.

Questi i trofei "Challenge" messi in palio dalla Presidenza FIV: 1) Coppa Primavela, da assegnare alle Società di appartenenza del primo classificato tra i nati nell'anno 2013; 2) Coppa Cadetti, nati nell'anno 2012; 3) Coppa del Presidente FIV, nati nell'anno 2011. Quattro i campi di regata, coordinati dal Principal Race Office Giorgio Battinelli.

Una vera e propria kermesse, che anche quest'anno si ripete per l'edizione numero 38, grazie alle capacità organizzative, all'impegno dei Circoli e dei volontari, alla voglia di fare sport di giovani e famiglie. L'appuntamento è storicamente un trampolino di lancio per carriere veliche di successo: negli anni hanno vinto o si sono messi in evidenza alla Primavela molti velisti divenuti poi atleti nazionali o persino olimpici.

Per la vela Campana, la partecipazione ai campionati giovanili è un momento irrinunciabile della programmazione annuale dei circoli e dei loro tecnici ed a Ravenna saranno ben 24 gli atleti della V ZONA in regata nella prima fase dell’evento ( dal 29 a 31 agosto) nelle classi Optmist, O’pen Skiff e Techno 293, in rappresentanza di 7 circoli Affiliati, accompagnati dai tecnici Optmist Ludovica Falco CRVI, Luigi De Filippo RYCCS, Andrea Marotta LNI SA, Antono Beneduce dell’Omo LNI NA, Techno 293 Chiara Nonno RYCCS e O’pen Skiff Antonio Russo CNMP e Francesco De Boni CNP.

Si prosegue poi dal 2 al 5 settembre, sempre nelle acque di Marina di Ravenna, con i campionati giovanili delle classi in Singolo Optimist, ILCA 4, ILCA 6, Techno 293 e IQFoil e per i Circoli della V ZONA saranno in regata 27 atleti, in 5 classi ed in rappresentanza di 8 circoli, accompagnati dai tecnici Optmist Emilio Civita RYCCS, Antonio Beneduce dell’Omo LNI NA e Valerio Cosentino CNTG, ILCA Cristiano Panada LNI NA, Antonio Petroli RYCCS, Antonio Russo CNMP, Luca Passerin LNI CSi, Erberto Sibilia CCI e Valerio Granato YCC, Techno 293 Chiara Nonno RYCCS e IQFoil Gianluca Montuoro BD.