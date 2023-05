Incontro a Capri di chef stellati nel segno della beneficenza

Seconda tappa della rassegna That’s Amore Capri, l’associazione di beneficenza che raggruppa il top dell’imprenditoria isolana tra questi gli operatori del settore turistico e commerciale: Albergatori, Ristoratori, imprenditori del commercio locale, e tanti giovani e meno giovani che intendono contribuire e conservare i valori artistici culturali e naturalistici che l’isola offre. That’s Amore Capri dal 2021 collabora con Soleterre Onlus, un’Organizzazione No-Profit che si occupa di promuovere la salute e il benessere psicologico dei piccoli malati e delle loro famiglie, attraverso progetti di sviluppo sostenibile e di sostegno alle persone più fragili.

La prima tappa legata agli eventi di alta gastronomia si è tenuto nel mese di aprile con la cena a quattro mani che ha visto collaborare lo chef stellato di Tonino a Dentecala, Salvatore Aprea, che ricopre anche la carica di presidente di That’s Amore Capri, con l’Executive chef Pasquale Tozzi del Grand Hotel Fasano in Gardone Riviera.

Gran successo per la prima serata e grande attesa per quella di stasera che si terrà sempre da Tonino a Dentecala. E non sarà solo un incontro tra grandi chef che anche se provengono da zone diverse hanno in comune la passione per la cucina e per le località di roccia dolomitica. Ad esibirsi ai fornelli per gli ospiti dai palati raffinati sarà ancora una volta lo chef Salvatore Aprea che preparerà insieme allo chef stellato, maestro del gusto, Chris Oberhammer, che proporrà agli ospiti della serata i suoi piatti con i quali ha raggiunto il successo in Val di Landro davanti alle tre Cime di Lavaredo, dove ha sede Tilia, il ristorante stellato dal 2007, così come il ristorante Tonino a Dentecala con il suo giardino verde incastonato nella roccia dolomitica caprese.

La Rassegna continuerà anche nel mese di giugno quando si esibirà ai fornelli con Salvatore Aprea, lo chef pluristellato Savatore Marcattilii del Ristorante San Domenico di Imola, a cui lo Chef Aprea è legato per i tanti anni di collaborazione lavorativa. Le cene d’autore per celebrare i 30 anni del Ristorante Da Tonino a Dentecala ritorneranno ad animare la rassegna allo scadere dell’autunno in collaborazione con “Riso Buono” e vedranno la presenza dello chef pluristellato Oliver Glowing e dello chef Roberto Di Pinto del Sine Ristorante Milano. La kermesse That’s amore, sotto la direzione artistica di Valerio Pagano, in partnership con Stash & The Kolors, ha come nelle altre edizioni, un obiettivo continuo legato anche alla solidarietà. Infatti, una parte dell’incasso delle cene d’autore Da Tonino a Dentecala, come gran parte degli incassi di tutte le manifestazioni della kermesse That‘s Amore, sarà devoluto all’associazione Soleterre: la fondazione onlus che dal 2002 ha come mission il diritto alla salute e alla vita dei bambini e degli adolescenti malati di tumore.