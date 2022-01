Ischia Film Festival al via dal 25 Giugno: aperte le iscrizioni

Con il fortunato format di sempre, che esalta il rapporto tra produzioni audiovisive e territori scelti per le riprese, torna - dal 25 giugno al 2 luglio 2022 - l’Ischia Film Festival, celebrando il suo ventennale con un’edizione speciale. «E come i regnanti partenopei del passato, i festeggiamenti avverranno in un castello, quello Aragonese d'Ischia, sede esclusiva dell’evento sin dalla prima edizione», anticipa il direttore e fondatore del festival, Michelangelo Messina.

Con l’ufficializzazione delle date parte il bando di selezione, in esclusiva sulla piattaforma filmfreeway, per il concorso cinematografico cui possono partecipare lungometraggi e cortometraggi che abbiano dato particolare rilevanza alla cultura, alle tradizioni, all’ambiente ed alla storia dei luoghi, e\o nei quali la “location” è funzionale al tema trattato ed al suo sviluppo narrativo. ‍Le sezioni del concorso internazionale saranno quattro: lungometraggi, cortometraggi, location negata e scenari campani. Per poter partecipare le opere dovranno essere quantomeno anteprime regionali, ovvero film inediti e dunque mai proiettati in regione Campania. La deadline per iscrivere opere in concorso è fissata al 20 Marzo.

«Nel corso di questi anni il festival ha ospitato presenze illustri del cinema, dai premi Oscar Oliver Stone, Bille August, Salvatores, Rambaldi, Storaro, Greenway, Kiarostami, Turturro, Monicelli, Rubini, ai giovani filmakers - ha proseguito Michelangelo Messina - Con il ventennale vogliamo festeggiarli e augurarci che il cinema ritorni ad essere un punto fondamentale nella cultura dei popoli». Il ventennale sarà presieduto da uno dei più importanti registi russi, Aleksanr Sokurov, insignito con il premio alla carriera dell’Ischia Film Festival. L’evento è sostenuto dalla Film Commission Regione Campania e dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura.