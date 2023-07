Ischia, riaperta la Pinetella: fu la prima discoteca all'aperto in Europa

Il 22 luglio scorso, all'interno della suggestiva Pineta di Faiano, si è svolto una evento indimenticabile, La Pinetella, ideato dal noto musicista Maurizio Filisdeo e dal proprietario dell'Adventure Park, Enrico Di Costanzo. Il by night sotto le stelle è tornato: vip e amanti della notte, giovani e meno giovani, si sono dati appuntamento per una serata di musica e divertimento. Questo evento è stato un vero e proprio viaggio nel tempo, un'esperienza unica che ha rievocato lo storico locale La Pinetella attraverso un coinvolgente excursus musicale dagli anni '70 fino ai giorni nostri.

La Pinetella fu la prima discoteca all’aperto d’Europa e fu inaugurata il 14 luglio 1970 ad Ischia.

Nel periodo estivo vi si esibivano le grandi stelle della musica nazionale e internazionale. L’evento organizzato a tema, ha incantato gli ospiti con una miriade di luci e colori e ha dato luogo ad una magica serata danzante dove tutti i presenti, trascinati dalla musica e dalla meravigliosa atmosfera, non hanno potuto che ballare e cantare fino alle prime luci dell’alba.

Oltre al Maestro Filisdeo, accompagnato dalle splendide vocalist Barbara Dimini e Federica Celio, c'erano tre talentuosi DJ: Pierre Di Meglio, noto come Il Francesino, Dj Ragosta e Dj Alex che hanno miscelato abilmente grandi successi musicali di epoche diverse. Con le note degli anni '70 fino ai ritmi contemporanei hanno travolto gli animi dei presenti facendoli scatenare fino allo stremo. La magia dell’evento ha creato un'atmosfera unica che ha unito tutti i presenti travolti dalla passione per la musica e per il divertimento. La Pinetella è stata l'occasione perfetta per far rivivere le indimenticabili serate che si svolgevano nel locale che segnò la vita notturna di un intera epoca. Gli ideatori della serata Maurizio Filisdeo ed Enrico Di Costanzo hanno creato un evento speciale che resterà impresso nei cuori di tutti i partecipanti.