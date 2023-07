Marevivo inaugura a Marina Piccola la nuova sede operativa di Capri

Da oggi sulla spiaggia di Marina Piccola sarà operativa la sede di Marevivo Capri della delegazione regione Campania, grazie all'impegno della Presidente Rosalba Giugni, ed alla cooperazione con Capri Hydro, che già da qualche anno a Capri si fa interprete di un modo differente di vivere l'isola e scoprire, remi in mano, i suoi litorali , le insenature e grotte più nascoste a zero impatto ambientale.

L'evento, neanche a dirlo, sarà rigorosamente zero waste,ed infatti per il brindisi di inaugurazione di stasera alle 18.30, gli invitati sono chiamati a portare da casa il loro bicchiere (no usa e getta), proprio per non creare rifiuti.

Per l'occasione, la storica gioielleria Chantecler, omaggerà il proprietario del bicchiere più bello di un originale cadeau.

Un atto simbolico , in uno dei luoghi più romantici al mondo, con i faraglioni a fare da scenario naturale, proprio a due passi dalla riva, per ricordarci che anche con le piccole azioni quotidiane si può aiutare il nostro mare, bene prezioso e spesso bistrattato.

"Madrina" dell'evento, Paola Mazzina, assessore all'ambiente del Comune di Capri, che già da anni si sta battendo per l'istituzione di un'area marina protetta sull'isola.

Saranno presenti: il viceparroco di Capri, Don Nello; il Comandante del Porto di Capri Emanuele Colombo; la Presidente di Marevivo, Rosalba Giugni; Alessandro Miccio, titolare di Capri Hydro e da oggi responsabile della sede operativa Capri Marevivo.