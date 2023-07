Gli striscioni dello scudetto in 150 scatti. Un libro per Surgery for Children

Camminare per Napoli instancabilmente dal Vomero ai quartieri, da Fuorigrotta a San Giovanni a Teduccio. Senza trascurare Sanità, Forcella, Materdei. Insomma, senza tralasciare nulla. Respirare a pieni polmoni Napoli con le sue bellezze e contraddizioni, con i suoi colpi di genio, le sue stravaganze, le sue immagini. Scarpe comode e cellulare in mano per rendere testimonianza di ciò che tra un po' non ci sarà più: gli striscioni del terzo scudetto. Napoli ne ha offerti migliaia in una festa lunga tre mesi e Benny Scarpellino, uno dei padri del trekking urbano, ha messo insieme le due cose che più ama: camminare e scattare. E così è nato "Gli Striscioni del 3° Scudetto" "Un ricordo straordinario dei festeggiamenti più lunghi e originali di sempre" lanciato ieri nel corso della trasmissione di Televomero Lente di ingrandimento di Fabiola Conson e che ha trovato in Surgery For Children il suo partner ideale. Benny Scarpellino è infatti medico pediatra e tutto il ricavato delle vendite andrà all'organizzazione di missionari della chirurgia che opera in aree disagiate del mondo attraverso ospedali e centri di prima accoglienza.

In copertina l'iconico fotogramma di un Massimo Troisi impegnato nel film "Ricomincio da tre" in cui è impegnato con la forza della mente a tentare di spostare un vaso. E quel "Vien', Vien'" è rivolto al terzo scudetto del Napoli arrivato dopo 33 anni in città. "Il popolo napoletano - racconta Scarpellino - ha dimostrato ancora una volta come sappia compattarsi nei momenti straordinari della sua storia: le migliaia di striscioni e tutti gli altri addobbi esposti hanno richiesto tempo, organizzazione, collaborazione.

Dal contenuto degli striscioni più particolari, immortalati in tutta la città, emergono verace ironia, passione per i campioni guidati da Diego, amore per i personaggi illustri e per gli amici-parenti che non ci sono più. Chi vuole comprendere la napoletanità dalla lettura di questi festeggiamenti potrà farlo, a prescindere dalla “fede calcistica”.

E così al sempreverede "Abbiamo un sogno nel cuore Napoli torna Campione" della Sanità, si aggiunge lo striscione che si illumina di viale Colli Aminei, a "...Anema d'o' Priatorio!!!" di piazza Nicola Amore, risponde uno Starace o un Totò della Sanità. "Il sostegno a Surgery for Children, associazione fondata a Vicenza nel 2005 dal chirurgo e pediatra irpino Sergio d’Agostino - continua Scarpellino - è fondamentale perché rende tutti protagonisti, non solo lettori, di questo progetto. Tutti insieme aiutiamo veri missionari, che lottano per un mondo più giusto nella maniera più nobile: prendendosi cura dei bambini nei paesi poveri del mondo. Anche Diego, quando giocava con il suo primo pallone tra le baracche di BuenosAires, era un bambino povero". 150 immagini per gustare, conservare, tramandare un ricordo straordinario! Tutto il ricavato sarà per Surgery for Children, Chirurgia pediatrica nei paesi poveri del mondo. "La napoletanità che portiamo nel mondo? - raqcconta d'Agostino - è la nostra in quanto molti medici sono originari campani o napoletani, ma anche le maglie del Napoli campione, i gadget, tutto l'azzurro che riusciamo a raccogliere"

Per ricevere il prodotto editoriale on line:

- bonifico di 5 euro intestato a Surgery for Children- IBAN IT95 B030 6911 8941 0000 0004 195

- mail con ricevuta del bonifico a glistriscionidelloscudetto@gmail.com, con nome-cognome-residenza-codice fiscale di chi fa la donazione. www.surgeryforchildren.org