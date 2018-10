Miss e Mister Europa, l'ex GF Floriana presenta oggi la finale nazionale a Ischia

Sabato 20 Ottobre 2018, 13:56

ISCHIA - Si svolgerà oggi, nello stupendo scenario dello Strand Delfini alla baia di Cartaromana a Ischia, per il secondo anno consecutivo, la finale nazionale di Miss e Mister Europa. L’evento fashion internazionale che giunge quest’anno alla sua XIX Edizione accompagnerà il week end sull’isola d’Ischia sulle terrazze a mare della bella struttura di proprietà della famiglia Buono. Tanti, e di qualità, gli ospiti ed i giurati. Ci sarà Carlo Micolano affermato regista dei fotoromanzi Grand Hotel , Massimo Matta nel mondo televisivo dal 1987, e che vanta collaborazioni con Fiorello, Maurizio Costanzo, Giovanni Floris. E ancora, Max Nascente campione internazionale di arti marziali e Kung Fu , Rosaria Aprea modella impegnata socialmente nella battaglia sulla violenza sulle donne , Salvo Miraglia di Euro Channel, il barone Fabrizio Mechi e il conte Domenico Savini. Non potevano poi mancare i vincitori della passata edizione Sharon Lorefice e Alessandro De Angelis . La conduzione è affidata alla bella e brava conduttrice Floriana Rignanese ed allo show man Pino Guerrera. Si esibiranno Pino Cembalo cantante neo classico, Gianni Saija con alcune canzoni di Domenico Modugno. Il concorso che nelle sue passate edizioni di Caramanico Terme ,Castello di Salle , Montecatini , Parma e al Castello di Torrechiara, ha voluto per la seconda volta approdare nella favolosa isola di Ischia dove ha trovato la gentile ospitalità dello Strand Hotel Delfini e di Raffaele e Lino Buono. Dai vari Castelli allo splendido mare di Ischia . I partecipanti alla manifestazione apprezzeranno sicuramente la degna cornice di Ischia che senz’altro contribuirà a dare la carica necessaria per meglio dimostrare le capacità artistiche dei concorrenti . Oltre ai partecipanti di Miss e Mister Europa ci sarà anche l’evento dedicato alla sfilata dei più piccoli con il “Bimbi Vip Italia” , inoltre passerelle anche di Miss e Mister Over ,la bellezza non ha età. Miss e Mister Europa è un concorso che viene svolto fuori stagione, in autunno, con l’intento di valorizzare i nuovi volti e le nuove professionalità di moda, cinema, spettacolo. Non a caso il sottotitolo del concorso è “Il concorso per una professione “. Intermezzi musicali e pillole di spettacolo, con elementi come la bellezza ed il portamento sempre in primo piano. Il Concorso che ha già ottenuto nelle varie edizioni l’affermazione di alcuni partecipanti come Mila Suarez testimonial nel 2012 , ora in coppia con Alex Belli sulle passerelle dei vari eventi mondani, Mitu Viorel vincitore del titolo nazionale nel 2013 ora affermato attore protagonista del film Infernet con Remo Girone, Richy Tognazzi, Roberto Farnese , e Jurgita Aglinskaite che si è aggiudicata la fascia della moda nel 2014 ed ora Top Model ai maggiori livelli Internazionali e altri ancora come Luca Angoi, Ram Parkas, e Vadim Balica protagonisti dei fotoromanzi Grand Hotel .