​Napoli Capitale del Cinema, ​Don Backy testimonial della manifestazione

«Abbiamo bisogno di unione e aggregazione per valorizzare al meglio il territorio e Napoli per far sì che possa essere rivalutata come capitale di cinema, moda, arte e cultura». Inizia così la conferenza stampa svoltasi al Gran Caffè Gambrinus per la presentazione del Napoli Cinema Festival 2023 “Napoli Capitale del Cinema” Premio La Sirena Partenope ideato e organizzato da Alfonso Gemito in collaborazione con Pietro Della Valle che si svolgerà il 24/25/26 maggio presso la struttura alberghiera La Lanterna di Villaricca, col patrocinio di Regione Campania e Città Metropolitana di Napoli, che hanno scelto di appoggiare moralmente il progetto per l’alto valore artistico e Culturale della manifestazione.

Un evento nazionale che vedrà la partecipazione di Don Backy, padrino della manifestazione in collegamento dalla Lanterna su Rai 1 con Patrizio Rispo.

Al Tavolo della conferenza, insieme alla giornalista Daniela Del Prete, Alfonso Gemito organizzatore e ideatore Napoli Cinema Festival, il manager food & beverage Pietro Della Valle, il produttore cinematografico della Sly Production Silvestro Marino parte integrante della commissione interna insieme a Leopoldo Manfredonia presidente Cral Comune di Napoli e Rosario Lopa portavoce Consulta nazionale turismo e agricoltura. Presenti anche le conduttrici Ida Piccolo, Fabiola Cimminella, Cinzia Profita, Delia Paciello e Patrizia Pellegrino, il direttore artistico Angelo Di Gennaro e la cantante Anna Capasso.