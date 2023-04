Giuseppe Gambi al Teatro Troisi prima della tournée in Usa e Canada

Giuseppe Gambi da Napoli a New York. Dopo il successo del concerto tenutosi al Teatro Italia, a Roma, lo scorso mese il tenore ritorna a Napoli dopo un lungo periodo di assenza e presenta al Teatro Troisi un concerto - omaggio alla canzone napoletana ed ai suoi artisti più significativi che si svolgerà mercoledì 26 aprile alle 20:30. Non mancheranno parentesi con brani internazionali e romanze di opere che l’artista napoletano interpreterà durante la prossima stagione nei più importanti teatri in Italia.

Gambi sarà protagonista anche di una tournée in Usa, Canada e Sud America organizzata dal manager Adriano Aragozzini. Sotto la guida di Aragozzini, Gambi si è esibito in diretta televisiva nel programma di Piero Chiambretti su Italia 1 e recentemente a Domenica In dove ha presentato il brano “Adesso esisti” prodotto dallo stesso Aragozzini. La musica del brano è stata scritta da uno degli autori italiani più famosi nel nostro Paese, Maurizio Fabrizio, mentre l'arrangiamento e la direzione d'orchestra sono stati curati da Alterisio Paoletti, noto arrangiatore e direttore d'orchestra di Al Bano, Tony Renis, Andrea Bocelli e molti altri.

Giuseppe Gambi sul palcoscenico del Teatro Troisi sarà affiancato dai musicisti: Giuseppe Mazzillo (tastiera), Lauren (pianista classica), Mario Fusco (batteria ), Emiliano De Luca( basso), Andrea Carnevale(chitarra), Giovanni Leonetti (mandolino) e l’eclettico Ferdin Violin Bairami (violino).