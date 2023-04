Ischia, Il Cappuccino della Rive Droite riapre con un look tutto nuovo

Il Cappuccino della Rive Droite di Ischia riapre con un look tutto nuovo: Storico cocktail bar dell’isola, apripista di un diverso modo di bere e di trascorrere la serata, prima che diventasse moda, Il Cappuccino è sempre stato un riferimento per il drink serale.

Oggi che il timone è passato nelle mani di Daniele Scotti, già affermato bartender e mixologist, una nuova carta dei drink si affianca ai grandi classici della miscelazione, con un occhio di riguardo per l’esotico. Tra i tanti, ecco dunque i nuovi drink San Gennaro a base di Rum, sciroppo di papaya, Falernum, miele e lime. Fresco ed esotico, un drink passepartout. E poi c’è Kiwemuort, con kiwi, limone e rum agricoli. Da meditazione.

Coraggiosa anche la scelta sul fronte cibo, ischitana più che mai. Pochi fronzoli, solo Zingara. Il famoso panino isolano a base di pane casereccio, maionese, prosciutto crudo, fior di latte, pomodoro e lattuga. Semplice, certo. Ma semplice non significa facile ed ecco l’esperienza di una cottura con ingredienti che vanno aggiunti man mano, affettati nella maniera giusta per concedere morsi agili, carichi di golosità agricola, la vera essenza dell’isola. Per arricchire il menu, una serie di Zingare d’autore, firmate dagli chef dell’isola. Come omaggio alla primavera, arriva la Zingara con caciotta, pancetta e pesto di fave. Creata per Il Cappuccino da Ciro Mattera, chef del ristorante Saturnino, a Forio d’Ischia. Appagante e briosa, grazie alla freschezza delle fave, di cui lo chef ama utilizzzare anche le bucce.