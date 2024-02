Napoli fashion week: Nicole Borriello new entry nel team di Alessandro Di Laurenzio

All’anagrafe Nicole Borrelli, sui social si distingue come Nicole8923, una donna desiderosa di restituire alla città di Napoli la possibilità di credere nella moda come avviene a Milano e nelle altre capitali del fashion.

Determinazione, professionalità, partecipazione e azione sono il suo biglietto da visita. Questa è la business woman esperta in event che entra nella squadra di Napoli Fashion Week, del patron Alessandro Dilaurezio.



Una lunga carriera maturata inizialmente a Milano, poi a Londra per molti anni, dove ha espresso la sua creatività attingendo spunti dalla cultura anglosassone.

Fortemente attratta dalla cultura e arte della città di Napoli si trasferisce in ultimo nella città dei suoi sogni descrivendola come città magica e misteriosa piena di fascino.



La moda “come” e “con” una missione; moda, arte cultura, food, coniano il nuovo slogan Napoli Fashion Week Revolution, dove si intuisce che in questa quarta edizione di moda tutta made in Sud, con la partecipazione di stilisti nazionali e internazionali, ci sarà proposto un format esplosivo che vuole trasformare le passerelle di moda in appuntamenti dinamici e interattivi con il mondo che viviamo.



Nicole Borrelli esprimendo un ottimismo ribelle, afferma che: «la rivoluzione inizia dall' armadio, I vestiti sono la pelle che scegliamo, sono il nostro biglietto da visita e la prima cosa che gli altri vedono di noi.

Per tale motivo risulta importante che questa “pelle” rispecchi chi siamo non solo esteticamente, ma soprattutto moralmente».



Una missione che Nicole sposa in pieno dimostrando fiducia e entusiasmo in questo progetto unico nel suo genere, dove Napoli finalmente si ripropone di esprimere arte e cultura, fondendole nella moda.