Napoli Print&Cut 2024: in città la tre giorni dedicata alle arti grafiche

Torna per la VI edizione, Napoli Print&Cut, la fiera dedicata alle ultime novità nel campo delle arti grafiche, del taglio grafico e della stamperia ma soprattutto punto di riferimento del settore: dal 29 Febbraio al 2 marzo, dalle ore 10 alle ore 18, all’Hotel Gli Dei, in via Coste D’Agnano n° 21, Pozzuoli (Na), ingresso gratuito per tutti coloro che si occupano di stampa, grafica e ultime tendenze del settore. In questa edizione ci sarà spazio anche per le scolaresche del settore stampa ed arti grafiche che potranno toccare con mano e provare tutto ciò che concerne l'oggetto della loro formazione.

Quest’anno la gestione è affidata completamente ad iLike Communication, società che dalla prima edizione si è occupata della comunicazione dell’evento, e che ha coinvolto i maggiori brand anche internazionali, del settore che esporranno i propri macchinari e prodotti.

L'obiettivo di iLike Communication, di Giuseppe Accardo, è quello di raggiungere il maggior numero di utenti del settore pronti ad abbracciare le novità tecnologiche in uno scambio di competenze in uno degli ambiti che in Campania registra una significativa espansione, anche grazie ai numeri degli indotti.



L’edizione del 2024 di Napoli Print&Cut vedrà protagonisti il gruppo storico degli espositori capitanati da Giorgio De Riso amministratore diSmollder che esporrà i prodotti Konica Minolta, Mutoh, Prima e Morgana, Adolfo Prota con la Worklinestore leader nel settore delle macchine laser,Antonio Calafiore che rappresenterà Mimaki, Xerox e DF, Marco D’Orta e Ferdinando Lonz con Brother, DTF, Ricoma e Focus. Novità di questa edizione è la presenza di Vulcano Digital,un’azienda informatica specializzata nello sviluppo e la progettazione di soluzioni hi-tech per Micro Imprese e PMI. La Vulcano di Biagio Iannuzzi presenterà il gestionale personalizzato che digitalizza tutti i processi dell’Impresa ed infine Lugli Silverio Packaging Finishingh Machines.

La sua linea aziendale è orientata alla sostenibilità e dal 2020 produce macchinari per prodotti monodose cartotecnici recuperabili, riciclabili compostabili, in polpa di cellulosa. Lugli Silverio presenterà prodotti in polpa e da riciclato per un’economia circolare.



L’ingresso alla fiera è gratuito così come il parcheggio, previa richiesta di invito al numero 392 288 3152, alla mail info@napoliprintandcut.it o direttamente sul sito www.napoliprint&cut.it.