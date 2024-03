Napoli, al The Space cinema la domenica mattina è dedicata ai più piccoli

Il divertimento si vede dal mattino nei The space cinema, con «La famiglia Addams 2» e «Wish»: sono questi i film d’animazione che gli spettatori potranno vedere a marzo nel corso di «Cinema park», l’appuntamento dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie.

L’iniziativa di The space cinema punta a promuovere la condivisione dell’esperienza al cinema e ad alimentare la passione per il grande schermo attraverso un momento speciale vissuto in famiglia, festeggiando la prima volta in sala dei più piccoli o rivedendo tutti insieme un film.

Ogni domenica mattina si potrà, dunque, assistere alla visione dei titoli in programmazione in tutti i multisala del circuito e ad un film dedicato ai più piccoli ad un prezzo speciale: ovvero, a partire da 3,90€, se si acquistano online i biglietti.

La programmazione di «Cinema park» sarà articolata nel seguente modo: domenica 10 e domenica 17 marzo sarà proiettato «La famiglia Addams 2»; domenica 24 e domenica 31 marzo spazio a «Wish».

È possibile acquistare i propri biglietti sul sito ufficiale di The space cinema al seguente link: https://www.thespacecinema.it/iniziative/cinema-park. Oppure utilizzando l’app ufficiale The space cinema.