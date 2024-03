Pescare Show, al via alla Mostra d'Oltremare la festa della pesca sportiva

La grande community della pesca sportiva attraversa l’Italia e unisce migliaia di appassionati da nord a sud. A Napoli apre venerdì 1° marzo la prima edizione di Pescare Show, il salone della pesca sportiva di Italian Exhibition Group (IEG), alla Mostra d’Oltremare, in località Fuorigrotta, fino a domenica 3 marzo (ore 10.00-19.00). Tre giorni in cui praticanti, professionisti e famiglie potranno scoprire prodotti e attrezzature, confrontarsi con esperti e campioni, affinare le tecniche di lancio e partecipare a convegni sul futuro del settore, per un'immersione completa nel mondo della pesca.

Tutela del mare e delle risorse ittiche, accessibilità portuale per i pescatori, storie di successi, segreti e tecniche di pesca dei campioni, sicurezza alimentare del pescato: questi sono solo alcuni dei temi che verranno toccati dal programma di convegni ed incontri di Pescare Show, nell’Arena Oltremare, tra sabato 2 e domenica 3 marzo. Gli eventi, che vedranno la partecipazione di FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee e della Regione Campania), faranno luce anche sulle novità per i pescatori sportivi del territorio.

In particolare, nel talk «Pesca in acque interne: le azioni messe in campo dalla Regione Campania» (2 marzo, ore 15.00), Filomena Ruggiero, funzionario UOD Pesca e Acquacoltura Regione Campania, illustrerà la Carta Ittica e il Piano Ittico Regionale per la tutela e l’incremento dell'ittiofauna delle acque interne, Maurizio Cinque, dirigente UOD Caccia, Pesca e Acquacoltura Regione Campania, presenterà la nuova legge regionale sulla pesca in acque interne e Anna Cutarelli, ricercatrice Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, spiegherà il progetto di recupero della Trota mediterranea del fiume Sele.

Alla Mostra d’Oltremare sarà possibile incontrare i blogger e gli influencer più seguiti d’Italia, ma anche charter e guide di pesca. Presenti nell’area speciale Fly Tying Experience i costruttori di esche e mosche artificiali ed esperti del territorio, per apprendere tutti i trucchi e le tendenze del momento. A Pescare Show anche le vasche di lancio per le dimostrazioni di aziende, associazioni. In collaborazione con FIPSAS, Pescare Show propone tante attività per ragazzi e ragazze: entusiasmanti sfide con i simulatori per riprodurre un’uscita di pesca, un’area demo per pesca alla roubasienne, un laboratorio sulla bioluminescenza marina, e poi tavoli didattici, dove le famiglie potranno realizzare un acquario in 3D da portare a casa.

Domani, venerdì 1° marzo, alcune scuole del territorio saranno in visita a Pescare Show: la mattina i bambini dell'Istituto Comprensivo Savio Alfieri di Corso Secondigliano Napoli, dell'Istituto Comprensivo Quasimodo di Pozzuoli e dell'Istituto Omnicomprensivo di Marsicovetere di Potenza, mentre nel pomeriggio ci saranno i ragazzi dell’Associazione Libera Officina 21 22 23.