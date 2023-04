Oltre lo schermo, c'è il docufilm sugli operai Whirlpool nelll’auditorium della Porta del Parco

Ultimi giorni programmazione per la rassegna “Oltre lo schermo”, che fino a martedì 2 maggio animerà l’auditorium della Porta del Parco in via Diocleziano 343 con eventi cinematografici e musicali.

Tra gli appuntamenti in calendario, particolarmente significativo quello che nel giorno della Festa dei Lavoratori vedrà una folta rappresentanza di operai della Whirpool presenziare alla proiezione di “Via Argine 310”, il documentario che racconta la loro lotta contro la chiusura dello stabilimento di Ponticelli.

Sempre lunedì 1 maggio prevista anche la proiezione di “Laggiù qualcuno mi ama”, l’intenso omaggio di Mario Martone alla vita e alla carriera di Massimo Troisi. Posticipato a martedì 2 maggio, invece, il concerto “Le più belle colonne sonore dei film più celebri” con i Filarmonici di Napoli diretti da Carlo Morelli.