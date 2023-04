Cosa fare nel weekend a Napoli: ecco tutti gli appuntamenti

Ecco tutti gli appuntamenti del weekend dal 28 al 30 aprile:

Iniziative ed eventi

Città della Scienza

Sabato 29, domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio, Città della Scienza festeggia la giornata mondiale dell’astronomia con attività, spettacoli e visite speciali interamente dedicate all’Universo. Grazie a laboratori interattivi dedicati alle diverse fasce d’età, i più piccoli potranno intraprendere un viaggio narrato tra le costellazioni del cielo del Nord e i miti che suggellano amicizie senza fine, mentre i più grandi scopriranno quali sono i materiali con cui vengono costruite le navicelle spaziali e si cimenteranno nella creazione di un videogioco per salvarne una dagli attacchi degli asteroidi.

Istituto Italiano per gli Studi Filosofici

Al via l'ottava edizione di Imbavagliati, Festival Internazionale di Giornalismo Civile, ideato e diretto da Désirée Klain, in programma a Napoli dal 27 al 29 aprile all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.

Associazione L'Atrio delle Trentatrè Onlus

L'Associazione L'Atrio delle Trentatrè Onlus, in collaborazione con Megarideart accompagna turisti e cittadini, sabato 29 aprile, nella visita guidata "Sui passi della Fondatrice" la Beata Napoletana, Maria Lorenza Longo, fondatrice dell'ospedale degli Incurabili di Napoli e del monastero di Clausura delle Monache Cappuccine, dette Le Trentatrè. Un viaggio di due ore tra la storia, la scienza e la fede, dal Cinquecento fino ai nostri giorni, scoprendo l'affascinante mondo della Clausura, del presente e del passato. La durata della visita è di due ore circa. Prenotazione obbligatoria.

Mostre

Museo Ferroviario di Pietrarsa

Le «Ferrovie in Miniatura» tornano al Museo Ferroviario di Pietrarsa da venerdì 28 aprile a lunedì 1° maggio. Quattro giornate dedicate al mondo dei treni in scala, con esposizioni di migliaia di modelli di varia grandezza, numerosi plastici e diorami che riproducono alcuni dei paesaggi più caratteristici della provincia italiana.

Accademia di Belle Arti di Napoli

Era il 1986 e Alan Fletcher curò l'esposizione «24 manifesti per Napoli, 1984-1986», ideata dall'associazione Napoli Novantanove a coronamento di una stagione che vedeva la città al centro della produzione del design, nazionale e oltre. Oggi la mostra ritorna, arricchita di un altro manifesto, per rilanciare la scena partenopea e inaugurare il primo festival della grafica e delle culture visive: si chiama «Desina» e nel nome fonde design con Napoli. È in programma da oggi al 30 aprile in quattro luoghi della città: l'Accademia di Belle Arti - che lo ha promosso - la fondazione Foqus, dove si tengono la maggior parte degli incontri che animano le tre giorni, Made in Cloister e Riot studio. 4 mostre, 40 incontri tra workshop e dibattiti, 50 i creativi protagonisti della manifestazione, tra cui il designer olandese Erik Kessels e Tina Touli, art director londinese, tra le griffe italiane c'è lo studio fiorentino Monogrid.

Concerti

Chiesa di Santa Maria Donnalbina

In un giorno dominato dalla passione calcistica, la musica fa sentire la sua voce: domenica 30 aprile nella chiesa di Santa Maria Donnalbina «Kansax & Friends» presenta alle ore 11:15 «Viaggio nel Mondo del Sassofono - Dal Barocco al Jazz». È il nuovo appuntamento della rassegna «Pertinent - Giovani d’intorno 2023» organizzata dall’associazione Collegium Philarmonicum.

Teatro di San Carlo

Prosegue il Festival Pianistico del Teatro di San Carlo. Venerdì 28 aprile ore 20:00 si esibirà il talento italiano Filippo Gorini, e domenica 30 aprile ore 19:00, è il giovane Jean-Paul Gasparian.

Teatro

Teatro Tram

Il Teatro Tram chiude la stagione con “Le operette morali” di Giacomo Leopardi, spettacolo di grande successo che ha debuttato un anno e mezzo fa e da allora ha girato l’Italia in lungo e in largo con 9 delle 24 prose del poeta di Recanati morto a Napoli nel 1837. Lo spettacolo andrà in scena da giovedì 27 a domenica 30 aprile, con la regia di Mirko Di Martino, che della sala di via Port’Alba è fondatore e direttore artistico, e con le interpretazioni di Antonio D’Avino e Nello Provenzano.

Auditorium Porta del Parco

Otto film girati a Napoli per raccontare il ruolo centrale della città nell’industria audiovisiva nazionale: si intitola «Oltre lo schermo - Suoni e visioni del cinema a Napoli» la rassegna voluta dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che dal 21 aprile al 1 maggio si svolgerà nell’auditorium della Porta del Parco in via Diocleziano 343. Tutti gli appuntamenti della rassegna, saranno ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite.

Teatro Elicantropo

Si avvia al termine la stagione teatrale 2022/23 del Teatro Elicantropo di Napoli, che ospiterà, da giovedì 27 a domenica 30 aprile 2023, l’evento conclusivo Oltre la linea 2023, rassegna di danza contemporanea e teatro danza, in cui saranno in scena le migliori produzioni in «studio» delle compagnie Akerusia Danza di Elena D’Aguanno, Art Garage di Emma Cianchi, Excursus di Ricky Bonavita, Movimento Danza di Gabriella Stazio, affermate realtà coreutiche in rete con l’Associazione Culturale ItinerArte