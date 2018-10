Pausa di campionato: per Quagliarella pranzo gourmet a Piano di Sorrento

Lunedì 15 Ottobre 2018, 18:26

PIANO DI SORRENTO - Il campionato è fermo e riprenderà soltanto sabato prossimo, con l'anticipo delle 15 tra Roma e Spal. Nel frattempo Fabio Quagliarella si concede una pausa in penisola sorrentina, terra dove conserva numerosi amici di vecchia data. E così, stamani, l'attaccante stabiese della Sampdoria ha scelto "Le Tre Arcate" per qualche ora all'insegna del relax e della buona tavola.Il 35enne ex Juventus e Napoli non ha resistito al richiamo delle prelibatezze dello chef Salvatore Accietto e si è concesso una piccola baguette calda con mortadella e un assaggio di fettucce con porcino fresco: uno strappo alla regola che gli consentirà di affrontare con ancora maggiore energia la doppia seduta di allenamento già fissata per domani da mister Marco Giampaolo, in vista del match di lunedì prossimo tra Sampdoria e Sassuolo.«Sarà dura allernarsi dopo aver mangiato così tanto e così bene», ha scherzato Quagliarella che si candida a vestire una maglia da titolare al fianco di Defrel. A dispetto dei 35 anni suonati, il calciatore stabiese si conferma sempre tra i più prolifici del campionato di serie A: per lui già otto presenze all'attivo con quattro assist e due gol. Incluso quello - da cineteca - segnato di tacco contro il Napoli. Immancabile, al termine del pranzo, la foto di rito con lo staff del locale diretto da Alessandro Russo.