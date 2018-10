Vestito verde e posa sexy: Jasmin Brunner incanta Sorrento Foto

Venerdì 5 Ottobre 2018, 15:59

SORRENTO - Da anni è una delle modelle e indossatrici più ammirate e contese in Europa e nel resto del mondo. Merito dei capelli biondi e lisci, degli occhi azzurri e profondi e di un corpo perfetto. Oltre che, ovviamente, di un fascino e di una sensualità fuori dal comune. Jasmine Brunner ha dato ancora una volta prova di queste sue doti a Sorrento, dove ha posato per uno shooting fotografico sul belvedere di piazza della Vittoria, attirando gli obiettivi e gli sguardi incuriositi di turisti e residenti.La bella "Jaz", che per l'occasione ha sfoggiato un taglio di capelli corto e sbarazzino a differenza della chioma lunga e liscia alla quale aveva abituato i fan, si è messa in posa in uno dei luoghi-simbolo di Sorrento: Marina Piccola a breve distanza, ai lati due alberghi di eccellenza come il Bellevue Syrene e l'Imperial Tramontano, alle spalle il panorama mozzafiato del golfo col Vesuvio sullo sfondo. In vestito verde, sdrammatizzato dagli occhiali colorati e dalle scarpette gialle, la Brunner è salita a bordo di un'auto d'epoca e si è così offerta agli scatti dei fotografi. Inclusi quelli sorrentini, magari di passaggio come Antonino Maresca, che non si sono lasciati sfuggire l'occasione di immortalare una star delle passerelle di mezzo mondo.Alta 176 centimetri, misure perfette (88-61-91), Jasmin Brunner è ormai una modella e indossatrice di altissimo livello. Negli anni ha conquistato le passerelle, riscuotendo grandi apprezzamenti tra Londra, Milano, New York e Amburgo, ma anche le copertine delle riviste più prestigiose nel settore della moda, a cominciare da Vogue. Sul suo profilo Instagram si presenta anche come numero uno di Rogues, un'agenzia con sede a Londra che rappresenta numerosi talenti nel campo della fotografia, dell'hair styling, del trucco e della direzione artistica. Decine di migliaia i fan che la seguono attraverso Instagram e che sono andati puntualmente in visibilio non appena hanno visto le foto della loro diva tra Sorrento, Amalfi e Positano.