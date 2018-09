Vacanze in Costiera per Rafael Araneda e Marcela Vacarezza

Sabato 22 Settembre 2018, 10:33

SORRENTO - Un traguardo così importante, come quello dei 49 anni, meritava di essere festeggiato alla grande. E così Rafael Araneda, star della televisione sudamericana, ha scelto di trascorrere il compleanno tra la penisola sorrentina e la costiera amalfitana insieme alla moglie: Marcela Vacarezza Etcheverry, la ex reginetta di bellezza e ora tra le più amate presentatrici cilene. Una vacanza romantica, all'insegna del sole e delle lunghe gite in barca, che la coppia ha condiviso con un gruppo di amici e con i figli Martina, Florencia e Vicente, nati dopo il matrimonio datato 1999.Araneda, presentatore di fortunati programmi in onda sulla televisione cilena e su quella messicana, ha festeggiato il compleanno in un bar di piazza Tasso, il salotto buono di Sorrento: un momento di felicità e di spensieratezza che Rafael ha voluto ricordare con una foto in cui è ritratto con una torta in una mano e con un mazzo di rose nell'altra. Inutile precisare che lo scatto, pubblicato su Instagram, ha scatenato una pioggia di 'like' così come le immagini che ritraggono la famiglia del personaggio televisivo cileno ad Amalfi e nelle acque di Positano. Sono lontani i momenti di paura vissuti nell'estate 2017, quando una banda di ladri entrò nottetempo in casa Araneda e mise a segno un raid di cui tanto si parlò in Sud America.Ma se Araneda, che nel 2006 e nel 2013 ha pure recitato nei film «Rojo, la pelÍcula» ed «El ciudadano Kramer», ha superato quello choc, è stato grazie all'amore di sua moglie. Marcela Vacarezza Etcheverry è una delle donne più belle e dei personaggi più amati in America latina. Nel 1992 è stata eletta Miss Chile, poi ha rappresentato il Paese a Miss Universo e infine ha intrapreso la carriera televisiva. Ovviamente, con grande successo. Nel 1999 il matrimonio con Araneda al quale, in occasione del 49esimo compleanno, ha rivolto un dolce messaggio su Instagram: «Ti amo tantissimo e ti ringrazio per questi anni trascorsi insieme. Abbiamo molto di più davanti a noi e voglio condividerlo con te».