Ines Trocchia più sexy che mai: foto da urlo con Capri alle spalle

Domenica 16 Settembre 2018, 11:13

MASSA LUBRENSE - Sul fatto che fosse bella e sexy, grazie alle forme generose e alla sensualità tipicamente napoletana, non c'erano dubbi. Ines Trocchia ne ha dato l'ennesima prova, qualora ce ne fosse stato bisogno, in penisola sorrentina: la 23enne modella, presentatrice televisiva e cover girl nativa di Nola è stata avvistata a Massa Lubrense dove è apparsa più un forma che mai.Uno scatto, poi puntualmente pubblicato su Instagram, ritrae Ines in un succinto bikini nero nell'abitacolo di un'auto di lusso messa a disposizione da una nota società costiera che noleggia automobili e yacht, cura i transfer e organizza soggiorni, gite e cene per turisti tra Amalfi, Sorrento e Capri. «Serve un passaggio?»: questo il messaggio che la 23enne nolana ha postato a margine della foto che la ritrae sul belvedere dell'Annunziata, a Massa Lubrense, con l'inconfondibile sagoma di Capri alle spalle.Lo scatto ha fatto il giro del web, raccogliendo in pochi minuti più di 30mila like da parte dei fan. C'è da giurare che molti di questi non abbiano fatto caso alla location in cui Ines è stata immortalata e che si siano concentrati solo sulle forme perfette della modella napoletana. D'altro canto, la 23enne è universalmente considerata tra le donne più belle d'Italia. Negli ultimi quattro anni ha fatto da testimonial ad alcuni prestigiosi marchi d'abbigliamento, oltre a presentare programmi sulle reti Mediaset e sul canale Sportitalia e a conquistare le copertine delle più importanti riviste al mondo. Tra queste Maxim che, in tempi non sospetti, l'ha incoronata come nuova pin up italiana.