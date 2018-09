Giulia Gaudino e Frank Gallucci più innamorati che mai a Sorrento

Domenica 16 Settembre 2018, 20:03

SORRENTO - Sono arrivati al seguito della carovana della Porsche, la casa automobilistica tedesca che ha scelto di festeggiare anche in Costiera i 70 anni di attività. Lei, bellissima con i suoi lunghi capelli biondi e l'inconfondibile stile tra lo chic e lo scanzonato. Lui, più affascinante che mai. Stiamo parlando di Giulia Gaudino e Francesco “Frank” Gallucci, coppia di esperti di moda avvistati stamane in città.Reduci dalla Basilicata, regione dalla quale è partita la penultima tappa del tour organizzato dalla Porsche, Giulia e Frank sono arrivati ieri a Sorrento. Qui la bella influencer e fashion blogger, nata a Bologna nel 1989 da genitori napoletani e in passato inviata del Grande Fratello, è rimasta incantata dal panorama che non ha perso l'occasione di celebrare con una storia su Instagram. Poi la cena di gala in un prestigioso hotel prima della mattinata di oggi, trascorsa tra piazza Tasso e corso Italia, dove 70 vetture sportive della Porsche hanno fatto bella mostra di sé. Immancabile il caffè (anzi, più di uno) al tavolino del bar Fauno, autentico simbolo di Sorrento: «Come si beve qui il caffè... a Milano se lo sognano».Gli impegni ravvicinati, però, non hanno consentito a Giulia e Frank di fare tappa a Castellammare, città in cui si trova il ristorante di cui la bionda è titolare. «Tornerò presto», ha promesso tramite Instagram la Gaudino che da mercoledì sarà impegnata nella Fashion Week di Milano. Al suo fianco Gallucci, 32 anni, esperto di moda e stile di vita italiano. Recentemente la coppia ha dato spettacolo sul red carpet della mostra del cinema di Venezia: lei in abito lungo rosso fuoco, lui in giacca color panna e papillon. «Prima di essere eleganti fuori - ha sottolineato Frank su Facebook - bisogna esserlo dentro, soprattutto nell'animo».