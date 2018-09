Steve Cook in gran forma: muscoli da urlo sulla spiaggia di Sorrento

Venerdì 28 Settembre 2018, 16:08

SORRENTO - La sua forma fisica è sempre al top, anche durante le vacanze. E per averne prova non serve vederlo in costume, magari con pettorali e addominali scolpiti che escono dall'acqua, ma basta dare un'occhiata ai quadricipiti che sfoggia mentre passeggia in riva al mare. Stiamo parlando di Steve Cook, l'americano che è diventato in breve tempo un vero e proprio guru del fitness e del body building.Il giovane è stato avvistato a Marina Piccola, in un noto stabilimento balneare. Qui ha messo in mostra il classico look da turista: occhiali da sole, camicia con motivi floreali e costume a pantaloncino. A differenza degli altri vacanzieri, però, Cook ha potuto esibire i muscoli forgiati in anni e anni di durissimi allenamenti. Gli stessi che gli sono valsi le copertine delle più importanti riviste specializzate in materia di wellness e lo hanno reso un punto di riferimento per gli atleti in tutto il mondoUna passione, quella per il fitness e per il body building, che lo statunitense ha voluto condividere con milioni di altre persone in tutto il mondo. E così ha aperto un canale su YouTube, attraverso il quale dispensa consigli sugli esercizi da svolgere e sull'alimentazione da seguire per avere un corpo perfetto. Risultato? Più di un milione di persone segue quotidianamente i programmi di allenamento che Cook dispensa in modo gratuito attraverso il social network. Senza dimenticare gli oltre due milioni di follower che lo seguono su Instagram.