Le modelle Teresi in Campania: gli scatti fanno impazzire il web

Lunedì 1 Ottobre 2018, 17:49

SORRENTO - Appena sono arrivate a Napoli, Sorrento e Positano, sono state prese d'assalto da fan e curiosi. Troppo belle, sexy ed estroverse per non essere notate dagli uomini campani, storicamente passionali e sensibili al fascino femminile. E il successo è poi continuato sui social network dove sono seguite da centinaia di migliaia di persone. Stiamo parlando di Bri e Katie Teresi, sorelle californiane che condividono il lavoro come modelle e la passione per i viaggi. Oltre che, naturalmente, una bellezza e una sensualità fuori dal comune.Le bionde americane sono arrivate in Italia insieme a un gruppo di parenti e amici e hanno documentato ogni istante di questo soggiorno tra la penisola sorrentina e la costiera amalfitana. Il video in cui prima noleggiano un minivan a Napoli, in piazza Garibaldi, e poi si dirigono verso Sorrento, senza però disdegnare una tappa intermedia in un noto centro commerciale di Pompei, ha spopolato sul web. Così come le foto sexy che le due "sorelle terribili" hanno pubblicato su Instagram: da quella in cui Bri fa sfoggio di una lingerie mozzafiato subito dopo essersi svegliata a quella in cui Katie mette in mostra le sue forme generose prima di tuffarsi nelle acque della Regina Giovanna.Recentemente la coppia ha fatto parlare molto di sé negli Stati Uniti, ma anche nel resto del mondo. Bri, che tra pochi giorni compirà 24 anni, è modella di fama internazionale e testimonial di importanti griffe oltre che una star di Snapchat e un'esperta di fitness. Ogni giorno incanta gli ammiratori con foto che lasciano poco spazio all'immaginazione. Laureata in Scienze politiche alla San José State University, la californiana ha conquistato le passerelle di mezzo mondo e le copertine di riviste prestigiose come Fhm, GQ e Maxim. Al suo fianco la sorella minore Katie, 20 anni, modella e influencer con la passione per i viaggi: «Adoro condividere le avventure che io e mia sorella viviamo in diversi Paesi del mondo», scrive la giovane sul suo blog. Per la gioia dei maschietti americani e non...