Amelia, l'influencer brasiliana stregata dall'Italia: «Felice di essere qui» Foto

SORRENTO - «Non ci sono parole per dire quanto sono felice, è bello vedere che il tuo lavoro e la tua fatica sono stati ripagati. Grazie a Dio per questa opportunità»: è una Amelia Mattos al settimo cielo, quella che descrive il suo viaggio in Italia attraverso il suo profilo Instagram. La 35enne influencer brasiliana non ha resistito al richiamo della Campania e così si è concessa un soggiorno tra Sorrento, Capri e la costiera amalfitana. Dove, immancabilmente, la sua bellezza e la sua simpatia non sono passare inosservate.Originaria del Brasile, attiva anche su YouTube, sempre pronta a dispensare consigli in materia di viaggi e lifestyle, Amelia ha apprezzato ogni aspetto dei luoghi che ha visitato. A cominciare dai vicoli del centro storico di Sorrento, dove è rimasta incantata persino dai negozi di frutta e verdura: «Peccato che non si possa infilare tutto nell'aereo, confesso che ho voglia di comprare qualsiasi cosa», ha scritto a margine di una foto che la ritrae nella caratteristica via San Cesareo.Immancabili il bagno nelle acque della costiera amalfitana, la foto in posa col costume griffato nel suggestivo fiordo di Furore, il giro in una 500 d'epoca lungo il litorale di Capri, i pranzi a base di piatti tipici: tutte circostanze in cui Amelia ha fatto sfoggio della sua bellezza e del suo fascino, oltre a confermarsi un'icona di stile per i tanti fan che la adorano e la seguono quotidianamente attraverso i social network. «Ragazzi, è incredibile quanto sia appassionante questo posto - ha fatto sapere la bionda brasiliana - voglio tornare qui anche nella prossima estate».