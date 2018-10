Bionda e sexy: Angele Petrucionyte incanta Sorrento e i social network

Martedì 9 Ottobre 2018, 18:30

SORRENTO - Gli occhi degli addetti ai lavori e dei follower sono stati tutti per lei. Subito, senza esitazioni, nonostante tra modelle, indossatrici e testimonial di marchi di fama mondiale non fosse facile spiccare. Eppure Angele Petrucionyte ci è riuscita. Merito di un fascino fuori dal comune, tipico delle donne dell'Est, oltre che della sua esperienza nel campo della moda e della bellezza. Così la bionda hair stylist e make-up artist lituana ha colpito tutti a Sorrento dove ha partecipato al Kaaral International Meeting, la prestigiosa kermesse che negli ultimi giorni ha portato in Costiera un esercito di hairdresser provenienti da tutto il mondo per quattro giorni di formazione, spettacolo e divertimento.L'affascinante lituana è titolare del famoso Angel Studio con sede a Vilnius. Lì coordina un team di professionisti specializzati nel campo della bellezza. Eppure è proprio lei a essere diventata un'icona di fascino e di stile a livello mondiale. Angele ne ha dato prova a Sorrento, come testimoniano le foto che ha pubblicato su Instagram e che hanno fatto immediatamente il giro del web facendo incetta di 'like' tra i suoi numerosissimi follower. In uno scatto appare in vestito rosso con motivi floreali e con i capelli biondi legati in modo da mettere in risalto i lunghi orecchini pendenti. In un'altra foto, invece, la Petrucionyte sfoggia un minidress supersexy con paillettes argentate e tacchi vertiginosi; stavolta, però, i capelli sono sciolti e mossi. Anche quando opta per un look casual, la bionda lituana riesce a catalizzare l'attenzione: è successo anche in piazza Tasso dove Angele si è scattata un selfie mentre accarezzava i lunghi capelli biondi e lisci, lasciando a bocca aperta prima i passanti e poi gli internauti.La Petrucionyte è una degli esperti di moda e di bellezza che da sabato scorso si sono ritrovati all'Hilton Sorrento Palace per l'edizione 2018 del Kaaral International Meeting. Quattro giorni in cui gli addetti ai lavori hanno esplorato le future tendenze del mondo hair dando vita a creazioni uniche e spettacolari, con maestria ed eleganza, sotto gli occhi attenti del pubblico. A realizzarle sono stati proprio gli hairstylist di punta di una squadra d'eccezione: il Kaaral International Team, con il suo appassionato talento, la folle creatività, l’impeccabile professionalità. Per l'occasione i partecipanti sono saliti sulla macchina del tempo per tuffarsi negli anni del Grande Gatsby e calarsi nello spirito della mitica Belle Époque americana, in un intreccio di paillettes, giochi di luce, frange e stili rétro.