Premio Napoli Città Esoterica: l'evento all'Agorà Morelli

Proseguono a ritmo serrato i preparativi per il “Premio Napoli città esoterica”, a cura dell’associazione Cinabro Napoli, presieduta da Giuseppe Porta. La seconda edizione verrà presentata in forma ampliata, forte degli ampi successi riscossi nella prima, l'anno scorso. L’evento, che coinvolgerà studiosi ed appassionati, si svolgerà dalle 10 del 21 ottobre all’Agorà Morelli via Domenico Morelli.

Tra i relatori, figurano prestigiosi nomi del campo, come quelli di Carlo Regina, eccellenza napoletana con la pregiata libreria di famiglia, famosa in tutto il mondo, Virgilio della prima edizione del Premio.

Imperdibile, la dettagliata relazione di un’altra autorità del settore, il vulcanico presidente Giuseppe Porta, grande punto di riferimento della cultura partenopea e noto pensatore moderno, che approfondirà la tematica dell’esoterismo oggi. Di seguito Raffaele Romano, esperto autorevole in archeologia e storia dell’arte, parlerà dell’aspetto storico, intervenendo sulla galleria borbonica.

L’evento viene realizzato in collaborazione con l'Accademia delle Belle Arti di Napoli, fucina di giovani artisti talentuosi.

Le opere presentate in concorso saranno donate anche quest’anno dai ragazzi all'associazione, e costituiranno i premi per una riffa, alla quale parteciperanno gli ospiti intervenuti, per aver contribuito, attraverso il pagamento di un simbolico biglietto di ingresso, alla raccolta fondi. Tutto il ricavato sarà devoluto quale impegno nel sociale, alla Cooperativa sociale Dedalus di Napoli, con particolare riferimento alla gestione delle case rifugio Casa Fiorinda e Casa Karabà.

«Abbiamo dimostrato e dimostreremo che, avvicinando arte e cultura alla solidarietà, si può rendere migliore il mondo in cui viviamo. - dichiara il presidente Giuseppe Porta - Un ringraziamento particolare ai membri dell’associazione, che con il loro supporto hanno permesso che questo evento si svolgesse, investendo professionalità, disponibilità e umanità: Flavio Ambrosino, Raffaele Micillo, Oreste Petrillo, Fabio Santoro; direttore editoriale Eduardo, Salvatore Piedimonte; Aniello D'Alessandro; Marcello Iovino; il musicista Vincenzo Servo».