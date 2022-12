«Amo Napoli», premiate tredici donne simbolo dell'eccellenza partenopea

Imprenditrici, giornaliste, campionesse di vela, ricercatrici impegnate nella lotta al Covid. Tredici donne, tutte napoletane. Sono loro le protagoniste della prima edizione del premio «Amo Napoli» ideato, promosso e organizzato dalle associazioni Dama Club e Stamm Ca’, in collaborazione con Rinascimento partenopeo e la società sportiva Pro Calcio Napoli Donne. Un simbolo dell'eccellenza partenopea.

Chiamate a ricevere il riconoscimento, domani sera, giovedì 22 dicembre, nella cerimonia organizzata nella sede di "In Arte Vesuvio", le imprenditrici Angela e Lucia Andolfo, che portano avanti il progetto di In Arte Vesuvio; la ricercatrice Maria Rosaria Capobianchi, la prima a isolare in Italia la variante 1 del Covid; Ginevra Caracciolo, giovanissima campionessa del mondo di vela e discendente dell’ammiraglio Francesco Caracciolo, da cui ha ereditato il "Dna marinaro"; la giornalista e scrittrice Anna Copertino, autrice di «Maradò»; Valentina de Giovanni, avvocato matrimonialista e componente del direttivo nazionale e della giunta dell’associazione Avvocati matrimonialisti italiani; la giornalista Luciana Esposito, impegnata nella lotta alla criminalità; Antonella Formicola, criminologa esperta in violenza di genere, diritti umani e devianze minorili; Romina Parisi, presentatrice televisiva attualmente impegnata in programmi di sport; Rossana Russo, giornalista televisiva e fondatrice dell’agenzia Sud comunicazioni; Rosa Manganaro e Antonella Ianno, imprenditrici e stiliste dell’immagine; Lara Castaldi, giovanissima modella, vincitrice della decima edizione del concorso WeCanDance.

L'iniziativa dedicata a chi adopera per lo sviluppo della città, esponendosi in prima persona, avrà inizio domani alle 20 con la tappa natalizia del concorso WeCanDance condotto da Dino Piacenti, proseguirà con la consegna dei premi «Amo Napoli» condotta da Maria Monsè e Italo Palmieri e con la musica della dj Debora Savasto. Nel corso della serata, il sommelier Giovanni De Silva con la sua associazione offrirà a tutti gli invitati vino doc delle cantine Masserie Vigne Vecchie. Media partner le trasmissioni tv eCanDance, InCittà, Divi e Dive, Onda Azzurra Vip Show, Tifo Azzurro.