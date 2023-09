“Un libro sotto le stelle” a Castellamare di Stabia: ecco il secondo appuntamento

Ormeggiato il traghetto Acquarius della Travelmar, che ha accompagnato il primo appuntamento dei sette incontri di "Un libro sotto le stelle", nelle acque della Divina Costiera, si riparte giovedì 28 settembre dalla terrazza panoramica del Circolo Velico Stabia di Castellammare di Stabia, con il romanzo "Imperfezioni" di Claudia Marin, Rubbettino Editore a cui prenderanno parte Lino Di Capua, delegato alla cultura del Circolo Velico Stabia ed i giornalisti Franco Buononato e Nello De Martino.

Ad accogliere gli ospiti con un cocktail di benvenuto saranno Giuseppe Esposito, Presidente del Circolo Velico Stabia, Alfonso Giarletta, Event Manger dell’Associazione Meridiani, Stefano Lombardi, Presidente Rotary e-Club Due Golfi e Vincenzo Ungaro, già Presidente del Consiglio Comunale di Castellammare di Stabia e collaboratore della manifestazione.

Ad emozionare gli ospiti sarà l’esibizione musicale degli studenti del Liceo Scientifico “Francesco Severi” (indirizzo musicale di Castellammare di Stabia), preceduta dai saluti della dirigente scolastica Elena Cavaliere. Il cartellone della rassegna prosegue venerdì 29 settembre con l’ultimo lavoro della giornalista Rai Annalisa Angelone dal titolo "Diana Spencer. Morte, mito e misteri", Alessandro Polidoro Editore. Sabato 30 settembre sarà la volta di Michelangelo Iossa con "La Rai a Napoli. 1963-2023: sessant’anni di televisione all’ombra del Vesuvio", Rogiosi Editore alla presenza di Antonio Parlati, Direttore del Centro di produzione Rai di Napoli.

Gran finale domenica 1° ottobre, con lo scrittore, storico ed umorista napoletano Amedeo Colella, con il suo ultimo libro "Napoli 365. Cosa fare a Napoli ogni giorno dell’anno. Un libro per chi non ha un cacchio da fare…" Cultura Nova Editore.

A calare il sipario della 19^ edizione della manifestazione "Un libro sotto le stelle", venerdì 6 ottobre, sarà il libro di Sabrina Efionayi dal tiolo "Addio, a domani. La mia incredibile storia vera" Giulio Einaudi Editore, che dialogherà con Enzo Nucci, già corrispondente della Rai per l'Africa subsahariana. L’incontro si inserisce nel Campania Libri Festival, a cura della Fondazione Campania dei Festival, che per il secondo anno rinnova la sua partecipazione a "Un libro sotto le stelle". Le serate, che prenderanno il via alle ore 19:00, saranno presentate da Carmen Matarazzo, Claudia Izzo e Sonia Di Domenico con le letture dei brani di Teresa Esposito, curatrice della rassegna “Stabia in Versi”.

Al termine di ogni presentazione sarà offerto ai partecipanti una cena a cura dello Chef Nunzio Illuminato della Baita del Re Resort.