Al Nevermind di Coroglio la live session dell’architetto cantautore Filippo Arpaia

Passione giovanile, una chitarra compagna di ogni tempo, la voglia di raccontarsi in versi e note, ma soprattutto una grande devozione al cantastorie della Napoli che non passa mai, il caro Pino Daniele. È così che Filippo Arpaia, architetto napoletano, ha realizzato il desiderio inveterato di diventare cantautore. Nel corso degli anni la musica è stata il fil rouge della sua vita. Ha scritto varie canzoni come autore in collaborazione con Ermanno De Simone, alcune anche per il compianto Alex Baroni. La pandemia, e in particolare il lockdown, hanno rimescolato le carte ed è così che Arpaia ha rispolverato la sua vocazione per il cantautorato: grazie all’incontro con Roberto D’Aquino (bassista di Gigi D’Alessio, Giorgia ed altri) nel 2020 ha scritto e pubblicato i suoi primi lavori, tra cui "Così distanti", singolo che in poco tempo ha attirato l'attenzione del pubblico.

Nel 2021 due nuovi singoli: prima "Una tua fotografia" e poco dopo "5 Settembre", scritto con D’Aquino e Ludo Brusco aka Mr Hyde. Nel 2022 la collaborazione con Marco Fasano, popolare cantautore napoletano versatile e melodioso: insieme producono "Di Lunedì". A giugno dello stesso esce "Lascia Stare" con la storica etichetta di Claudio Poggi, produttore di Terra Mia di Pino Daniele.

Da pochi giorni è uscito “Generale Orsini”, scritto con Fasano: «è un brano legato a luoghi e momenti di vita, le estati coi pezzi di Pino in giro con una vecchia Ritmo bianca… una canzone sincera, accorata, emotiva e intrisa di un po' di nostalgia» come racconta l’autore.

Il singolo da anche il titolo al primo album di Arpaia, nato in collaborazione con Roberto D'Aquino, arrangiatore e produttore artistico, e presentato questo giovedì 26 gennaio al Nevermind (ex UpStroke) di via Coroglio a Napoli con una live session dalle 21.00 con ingresso libero e l’introduzione di Gigio Rosa da Radio Marte.

Arpaia sarà accompagnato sul palco dallo stesso D'Aquino al basso, da Maurizio Fiordiliso alla chitarra, Paolo Forlini alla batteria e Mario Nappi alle tastiere: ospiti dello showcase il cantautore Marco Fasano e la cantante Michela Montalto.