Alla Galleria Borbonica Neapolitan Gipsy Jazz e omaggi a Pino Daniele

Sabato 2 marzo alle ore 21.30 si replica nei meandri della Galleria Borbonica il concerto dei Quartieri Jazz di Mario Romano con il loro “Neapolitan Gipsy Jazz”. La band partenopea oltre ai propri album suonerà anche alcuni omaggi del loro ispiratore e maestro Pino Daniele.

Ad accompagnare la serata tra passato e presente nei meandri della terra e nel profondo delle proprie emozioni, sarà il sound di Mario Romano con la sua chitarra manouche che sarà validamente supportata da Gianluca Capurro alla chitarra classica. Uno dei concerti più suggestivi della band sia per la location che per il repertorio, poiché suoneranno brani tratti dai loro precedenti dischi: il primo uscito nel gennaio 2013 “E Strade ca portano a Mare”, frase presa da uno dei brani di Pino Daniele maestro e ispiratore del progetto ed a cui sarà dedicata la parte finale del concerto; il secondo “Le 4 giornate di Napoli” (settembre 2016) ispirato alla rivolta partenopea del ’43, per arrivare all’ultimo lavoro “La Città Parallela” (marzo 2023) che racconta in musica le mille sfaccettature e contraddizioni di Napoli.

La serata prevede l’apertura dei cancelli alle ore 21 per chi volesse anticiparsi per lo sbigliettamento, e in seguito la formazione di gruppi per la passeggiata al “Percorso Standard” della galleria, accedendo così alla “Cava Bianca”, dove si terrà una breve presentazione e introduzione al concerto dei Quartieri Jazz.

Concerto nella Galleria Borbonica: prezzi, orari e date

• Quando: sabato 2 marzo alle 21.30

• Dove: Galleria Borbonica ingresso da Via Domenico Morelli 61 c/o Garage Morelli

• Prezzo biglietto: passeggiata al percorso standard + concerto 20 euro

• Contatti e informazioni: Info e prenotazioni tel. +39- 340.489.38.36 e/o mandare mail a quartierijazz@live.it