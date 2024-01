Napoli, in arrivo alla Galleria Borbonica la prima edizione del Carnevale sotterraneo

Con la sua corte di maschere, arriva a Napoli la prima edizione del Carnevale in Galleria Borbonica. Sabato 3 febbraio alle 21, si anima la grande festa organizzata da Visivo Comunicazione, Vivere Napoli e dall’Associazione Borbonica Sotterranea.

L’atmosfera è suggestiva e misteriosa, complice la profondità del sottosuolo, che accoglie nei suoi ampi spazi un evento unico nel suo genere, che parte da via Morelli e arriva nell’area terrazze con le zattere e le gigantesche cisterne quattrocentesche, illuminate in multicolor.

Musica e balli, tra performance di bizzarri personaggi vestiti con abiti scenici creati ad hoc, e diversi set fotografici realizzati per l’occasione, in cui tutti sono invitati a scattare selfie e a trasformarsi in modelli in maschera per una notte.

«Qui si celebre l’incontro tra rito, tradizione, arte e musica - spiega Gianluca Minin, Presidente dell’Associazione Borbonica Sotterranea,- apriamo alla città uno spazio incredibile, che di solito la sera non è visitabile, perché dopo un periodo molto difficile è necessario tornare a fare festa, a condividere, e sopratutto a ridere, ma ridere insieme».

E nel Carnevale sotterraneo, con partner anche l’Agorà Morelli e Grande Napoli, ogni creazione vale: gli ospiti possono dare libero sfogo alla fantasia nella scelta del vestito e della maschera più originali. Per l’occasione, il patron Gianluca Minin e il suo team, a cui è dedicato questo speciale evento, accoglieranno gli ospiti in abiti di scena in stile gotico, truccati da Antonio Riccardo e dalla sua squadra Make Up Academy.

«Valorizzare i luoghi d’arte e di pregio di Napoli è il nostro obiettivo - ribadiscono gli organizzatori di Visivo Comunicazione Ludovico Lieto e Valeria Viscione - la galleria si apre ai cittadini, ma anche ai turisti, che vivranno la bellezza, attraverso un ballo in maschera ricco di suggestioni».

Percorrendo la galleria infatti, gli ospiti, saranno prima avvolti dalla raffinata musica dei Lunare Project, per poi proseguire nell’area «revival», accompagnati dalle note del sax di Gaetano Amoruso.

Il primo Carnevale nel sottosuolo di Napoli è dunque pronto ad esplodere in un turbine di eccitazione e divertimento.