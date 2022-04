Asilo Filangieri, c'è Duilio Meucci con Francesco Venga: chitarra classica e viola per “Pieces Intimes”

Nell’ambito della rassegna “Disseminazioni” all’Ex Asilo Filangieri, Duilio Meucci, chitarrista classico e regista di video produzioni, presenterà, il prossimo 30 aprile il lavoro discografico “Pieces Intimes”, in duo con Francesco Venga. Il disco di musica per chitarra e viola è stato prodotto da NovAntiqua Records, etichetta discografica rivoluzionaria soprattutto per quanto concerne la distribuzione in quanto permette agli acquirenti di decidere il prezzo da pagare per l’album. Questa prima opera è stata voluta fortemente dai due artisti per festeggiare il decennale della loro attività.

All’interno del disco ci sono brani scritti appositamente per la formazione chitarra e viola di Meucci e Venga, cosa piuttosto rara nel mondo della chitarra classica. Tra gli autori, il Maestro Angelo Gilardino scomparso di recente e Dusan Bogdanovic, docente di Duilio Meucci presso la Haute Ecole de Musique de Genéve.

A breve il napoletano Meucci (che è anche un apprezzato videomaker come dimostrano gli innumerevoli documentari andati in onda su Rai5 e Sky Classica) volerà a Toronto per incidere, sotto la direzione del producer Norbert Kraft (vera leggenda della discografia per chitarra) l'integrale della musica per chitarra di Reginald Smith Brindle, compositore inglese del XX secolo.