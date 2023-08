“Bosco in musica” nel Cratere degli Astroni: meraviglie delle note nel grande megafono

Osservare, ascoltare e toccare il bosco. Nella Riserva Naturale Oasi Wwf Cratere degli Astroni, venerdì 11 agosto, dalle 17 alle 20, si svolgerà l’iniziativa “Bosco in musica”. I partecipanti saranno coinvolti in una visita guidata, in una performance musicale a cura di Sergio Naddei e degli alberi del bosco e in una passeggiata a piedi nudi.

Si inizia percorrendo il Sentiero borbonico che, attraverso un percorso scalinato in discesa, porta sul fondo del cratere sino al Teatro nel bosco dove si ascolterà la musica degli alberi.

I partecipanti arriveranno poi al Grande Megafono del bosco dove si svolgerà la performance musicale di chitarra classica a cura di Neaphonis. Infine, si raggiungerà a piedi scalzi, la Vecchia Farnia Generino, uno degli alberi più antichi di Napoli.

La risalita sarà attraverso una navetta. Fondamentale un adeguato abbigliamento costituito da: pantaloni lunghi, scarpe da trekking o da ginnastica, borraccia d’acqua, repellente antizanzare. Info biglietti al sito crateredegliastroni.org. Prenotazione obbligatoria entro le ore 13 del giorno precedente al numero di whatsapp 392 323 12 20 o all’indirizzo di posta elettronica oasiastroni@wwf.it