Dodi Battaglia in concerto a Capri

Tutto pronto per uno degli appuntamenti di punta della rassegna natalizia, organizzata dalla Città di Capri, “Un Natale con i Fiocchi”, per il concerto di Dodi Battaglia con la sua band composta da sei musicisti. L’evento è stato promosso ed organizzato dall’Amministrazione Comunale di Capri, guidata dal Sindaco Marino Lembo, nell’ambito delle manifestazioni natalizie, con la consulenza e la direzione Artistica della Pro Loco Arte di Capri ideatrice ed organizzatrice da diversi anni del prestigioso Premio Faraglioni.Il concerto che vedrà esibirsi l’ex componente della storica band dei Pooh si terrà domenica 29 Dicembre dalle ore 19,15.Ha dichiarato l’ex chitarrista e cantante dei Pooh “All'isola di Capri mi lega un reciproco rapporto di stima e amicizia, culminato con il premio ‘Anacapri Penna d’Autore 2017’ ricevuto in occasione della decima edizione del ‘Premio Anacapri Bruno Lauzi – Canzone d’Autore 2017’”. Conclude Battaglia “Per me è un gran piacere ritornare domenica 29 su questa straordinaria isola, in uno dei suoi palcoscenici più rinomati, la Piazzetta Umberto I, per il concerto che terrò insieme alla mia band.”Battaglia si esibirà in veste di solista in un live accompagnato dal suo gruppo di sei musiciti in una serie di brani appartenenti al repertorio più ricercato ed intenso dei Pooh, canzoni che hanno fatto la storia della musica come Piccola Katy, Tanta voglia di Lei, chi fermerà la musica, Uomini soli, Io sto con te, Pensiero e tanti altri. La scaletta del concerto, accompagna lo spettatore in una ideale esplorazione dell’emozione toccando temi come l’amore, le radici, il rapporto tra uomo e donna, il viaggio inteso come scoperta del mondo e del prio io, tratteggiando i molteplici aspetti dell’animo e della storia umana.Al tutto si accompagna l’interpretazione di Dodi Battaglia che, impegnato in un vero e proprio dialogo con la propria chitarra, sottolinea le strofe e connota gli interi brani con i virtuosismi che da anni accendono l’entusiasmo del suo pubblico.