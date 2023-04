Ecco “Almas”, il nuovo disco di Tony Cercola: showcase alla Mondadori Bookstore di Napoli

"Almas" è il titolo dell'ultimo lavoro discografico di Tony Cercola, all'anagrafe Antonio Esposito, quasi mezzo secolo di musica alle spalle con esperienze accanto a Pino Daniele ed Eduardo Bennato. Il disco conta ben tre produttori artistici: Ugo Mazzei, autore siciliano, Antonio Bruno musicista lucano e Gino Magurno, autore partenopeo di lunga esperienza.

«Almas sono le anime che incontriamo quotidianamente per le strade del mondo. - ha spiegato il percussionista partenopeo- Inciso per la milanese Self, rappresenta per me nuovo percorso artistico, distante dal Neapolitan power e più vicino alla world music. L’album è realizzato con l’uso di tre dialetti: napoletano, siciliano e lucano». Da sottolineare, nell'album, anche la voce di Rosarillo, nota cantante argentina di flamenco che esprime la sua forza attraverso la lingua spagnola e il pathos di un’interpretazione forte.

"Almas" sarà presentato giovedì 28 aprile alla Mondadori Bookstore in via Luca Giordano a Napoli, con uno showcase a partire dalle 18. Insieme a Tony Cercola interverranno: Ugo Mazzei, Gino Magurno, Giacinto Cirioli, Rosarillo e Enzo La gatta. Introduce il giornalista, Carmine Aymone.