Il doppio concerto della Mario Fasciano band con Gianni Nocenzi, ex Banco Mutuo Soccorso, previsto per venerdì 23 e sabato 24 ottobre al Complesso Monumentale Donnaregina di Napoli, è stato rinviato al 5 dicembre prossimo (unica data). Lo spostamento è dovuto all’ emergenza Covid 19 che ha causato difficoltà organizzative.

Il concerto, “Da Miniature all’Ala della musica”, è da considerare un vero e proprio evento. Sul palco Fasciano e la sua band (Riccardo Ballerini, tastiere elettroniche, Ludovico Piccinini, chitarra elettrica, Tony Armetta, basso) eseguiranno 3 brani in apertura con Patrizio Trampetti alla voce, quindi toccherà a Nocenzi con 4 pezzi tratti dal suo disco “Miniature” (inciso dopo oltre 20 anni di silenzio), infine 8 brani eseguiti assieme, con Nocenzi che entrerà con il suo piano acustico ‘gran coda’ nel suono della band per omaggiare Francesco Di Giacomo, amico comune, voce solista del “Banco” ma anche poeta e compositore. I brani saranno tutti quelli con i testi scritti da Di Giacomo per Fasciano, “Aria di te”, “L'ala della musica” (omaggio a Jimi Hendrix), “L'amore quando c'è”, “La notte delle stelle”, “E vuje”, “O mare e l'anema”, “Solo goccia”, “Che sogno”.

