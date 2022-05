Oggi pomeriggio Francesco Merola, cantattore, figlio di Mario, il re indiscusso della sceneggiata, e Marianna Mercurio (era la moglie di Eduardo Scarpetta in “I fratelli De Filippo”) racconteranno in anteprima a "Domenica in" il loro matrimonio. La coppia, che convolerà a nozze dopodomani nel santuario di SantaMaria della Natività e San Ciro a Portici, è stata invitata da Mara Venier, grande amica del padre dello sposo. .

La cerimonia si terrà nel Grand Hotel La Sonrisa a Sant'Antonio Abate, a suo tempo "casa" di Mario Merola, i testimoni saranno Imma Polese e il marito Matteo, sottolineando l'affetto che da sempre ha unito le due famiglie. Non poteva mancare la troupe di Real Time per una puntata di “Il castello delle cerimonie”, programma di punta della rete. Due le orchestre ingaggiate, una per il repertorio meroliano ed una per la canzone napoletana classica, più dj ed attrazioni varie per oltre 500 ospiti ed un record annunciato di durata. ,