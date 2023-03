L’altra Odissea 2.0, le Saggiomo’s Girls al Teatro Salvo D’Acquisto

Ritorna «L’altra Odissea 2.0», il musical dissacrante e divertente, scritto ed interpretato dalle Saggiomo’s Girls, un gruppo tutto al femminile dedito al canto , ma anche a numerose iniziative sociali.

Lo spettacolo nasce sulla falsariga della storica «Biblioteca di Studio Uno», che, parodiando una serie di note canzoni, recenti e no, racconta le avventure del furbo Ulisse, interpretato dal regista lirico Riccardo Canessa, sostenitore e amico personale dello scatenato gruppo di signore: Rosamaria Attena, Francesca d’Alonso, Pina Lapadula, Marina Gallozzi, Alessandra Parlato, Donatella Danaro, Antonia, Elena e Paola Castellano sono dirette e istruite dal maestro Fabio Saggiomo, direttore artistico del progetto, che prevede in futuro anche alcune recite dedicate alle scuole.

L’appuntamento è per domenica 26 marzo al Teatro Salvo D’Acquisto in via Morghen 60 alle ore 18, con divertimento assicurato. L’incasso ( prezzo del biglietto 15 euro) sarà devoluto all’Associazione «ScalzaBanda» , che si occupa della didattica musicale nei quartieri disagiati, a titolo gratuito.