«L’Italia che cantava e canta»: musica e festa al museo della Floridiana

Un concerto per festeggiare la riapertura dell’auditorium della Villa Floridiana. “Paese mio bello. L’Italia che cantava e canta” inaugura, domani 13 aprile, la sala polifunzionale all’interno del Museo nazionale della ceramica Duca di Martina racchiuso in quello “scrigno verde” rappresentato dalla Villa Floridiana nel quartiere collinare del Vomero a Napoli.Le voci di Lello Giulivo, Gianni Lamagna, Patrizia Spinosi e Anna Spagnuolo sono protagoniste della serata che avrà inizio alle 18,30. In programma non soltanto la musica partenopea da Di Giacomo a Bovio ma anche alcuni sonetti di Shakespeare musicati e tradotti in napoletano. E ancora, canzoni popolari venete, siciliane e una suite di motivi classici napoletani. Spazio anche alla musica dal mondo: dall’Argentina al Messico sino alla Francia. “Siamo quattro amici – affermano i cantanti– che si conoscono da quarant’anni e con questo spettacolo si ritrovano”. Il quartetto infatti ha condiviso numerose esperienze artistiche a partire da quelle con il maestro Roberto De Simone. Ad accompagnare gli artisti sul palco, le chitarre di Michele Boné e Paolo Propoli.